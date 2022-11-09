Кириенко рассказал о поездке Дмитрия Пескова в Луганск

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Те, кто не боится работать в зоне боевых действий, — отважные и мужественные герои.

Кириенко рассказал о поездке Дмитрия Пескова в Луганск

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вернулся из Луганска. Там он провел обучающую программу для СМИ и пресс-служб Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу (Пескову — Прим. ред.). Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — заявил он в рамках заседания почетного жюри просветительской премии «Знание».

По словам Кириенко, лекторы общества «Знание» еще с начала весны вели работу в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Он поблагодарил их и указал на максимальный уровень отваги среди людей, которые не боятся работать в подобных условиях.

Работа в условиях постоянных атак украинских националистов действительно непростая. Например, чуть меньше месяца назад произошла большая трагедия. Боевики обстреляли переправу в Херсоне из американских HIMARS. Их главной целью стали журналисты, которые передвигались на левый берег Днепра. Ранее 5-tv.ru опубликовал комментарий попавшего под удар ВСУ журналиста. По его словам, воцарилась откровенная паника.

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