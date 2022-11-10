Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Екатеринбурге

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 5 727

Совершить деяние планировал 47-летний мужчина при помощи самодельных устройств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; УФСБ России по Свердловской области

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Сотрудники ФСБ задержали 47-летнего мужчину, готовившего теракт в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Алина Казанцева.

По ее словам, террористический акт подозреваемый планировал устроить в административном здании Кировского района города. Сделать это он хотел при помощи пяти самодельных устройств.

«Являясь сторонником организаций, признанных террористическими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», — пояснила Казанцева.

Однако в результате совместной спецоперации УФСБ России и органов военной контрразведки мужчину удалось задержать. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Накануне еще один теракт силовики предотвратили в Нижнем Тагиле, напоминает издание URA.RU. Подозреваемым оказался житель Украины, приехавший в Россию в 2014 году.

Ране 5-tv.ru рассказывал, как спецслужбы вычислили готовивших теракт в Бердянске боевиков.

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