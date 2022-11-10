«Не выпиваю»: зачем полуголый парень полез «изучать» трубы Петербурга

Молодой человек утверждает, что приехал в Петербург отдыхать, а как оказался в ловушке трубы, уже не помнит.

Турист в Петербурге прославился на всю страну, но вряд ли он сам хотел такой славы. Речь о молодом человеке, который застрял в трубе недалеко от аэропорта Пулково. Как он туда попал, это отдельная история, но корреспондент Артем Яковенко сначала расскажет, как его вытаскивали.

Эти кадры можно смело вставлять в фильм «Побег из Шоушенка», как альтернативную концовку. Все канонично — полуголый главный герой проползает метры по канализационной трубе. Только российского Энди Дюфрейна в конце пути ждет не свобода, а спасатели. Исследователь подземных сетей Санкт-Петербурга, видимо так увлекся изучением, что намертво застрял. К счастью крики о помощи услышали прохожие и вовремя вызвали экстренные службы. С помощью экскаватора они вырыли траншею, чтобы добраться до трубы, а затем распилили ее.

Спецоперация по спасению заняла около трех часов. То, что мужчина не задохнулся за это время, — настоящее чудо. Оказалось, что пострадавший успел проползти 12 метров. Удивительно, как он вообще это сделал, — диаметр трубы всего 30 сантиметров.

В итоге Евгения Титова передали медикам и доставили в ближайшую больницу. Врачи обработали раны и взяли кровь на анализ. Результаты показали сильное опьянение. Хотя сам Титов это отрицает, якобы не пьет уже долго, а в северную столицу приехал в гости, правда, каким образом оказался в трубе, не помнит.

«Не понимаю, почему это показывает. Я алкоголь, знаете, сколько не выпиваю? Месяц-полтора, наверное», — отмечает молодой человек.

Как оказалось, 21-летнего жителя Самарской области уже несколько дней ищут. По нашей информации, никогда внимание не привлекал: занимался спортом, работал грузчиком, но потом, по словам местных, стал вести себя странно. Завел дневник, где переписывался сам с собой. После этого сел в машину, доехал до аэропорта и зачем-то улетел в Санкт-Петербург. Родственники на эту тему говорить отказываются.

Все это произошло на парковке Пулково. Не исключено, что за такую выходку администрация аэропорта заставит Титова расплатиться за причиненный ущерб.