Как распознать мошенников в сфере ЖКХ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 77

Выявить мошенника в сфере ЖКХ можно по том, что специалист пришел без заявки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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С каждым годом лжекоммунальщиков становится больше. Они придумывают все новые схемы обмана и способы завладеть чужими деньгами.

Советские граждане привыкли к государственной собственности и, соответственно, организациям ЖКХ, обслуживающим дома и прилегающую территорию. Сегодня сфера передана в руководство частных управляющих компаний. В связи с этим с каждым годом мошенников, прикрывающихся коммунальщиками, растет.

Как распознать мошенников в сфере ЖКХ?

Мошенники под видом коммунальщиков будут пытаться проникнуть в квартиры и частные дома. Они предлагают услуги по якобы замене счетчиков и проверке газовых плит. Но стоит помнить, что сотрудники коммунальных служб не приходят без предупреждения. Все выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, а время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны. Исключением может быть авария, которая требует оперативной помощи специалистов.

Что делать, если пришли мошенники?

Не впускать «коммунальщиков» и не приобретать у них оборудование. Далее сообщить о посторонних людях рядом с квартирой в полицию.

Как проверить, действительно ли к вам пришел сотрудник ЖКХ?

Сведения о запланированных проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальных сайтах.

Кроме того, мошенники, в желании усыпить бдительность, могут повесить на дверь или положить в почтовый ящик ложное объявление. В нем чаще всего указано, что для получения услуги следует заранее записаться по указанному номеру. Часто схемой мошенничества является печать ненастоящих квитанций по оплате ЖХК, где изменены штрих-код и реквизиты.

Чтобы избежать этого, необходимо проверять ЖХК на соответствие фамилии, имени, отчества, адреса, лицевого счета в квитанции и площади недвижимости. Если информация оказалась неверной, стоит связаться с управляющей компанией и уточнить, почему в документе другие данные, менялись ли реквизиты.

С 1 ноября вступил в силу новый ГОСТ по поверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах. Он поможет бороться с мошенниками, которые вынуждают граждан платить за ненужную поверку счетчиков. Дату следующей поверки можно посмотреть в квитанции поставщика ресурсов или техническом паспорте прибора учета.

Проверять счетчики вправе только юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые числятся в реестре национальной системы аккредитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как доказать факт поверки счетчиков.

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