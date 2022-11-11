Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Данилова

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Маленький мальчик страдает от острого лимфобластного лейкоза. Ему необходима срочная операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал девятилетний Саша из Петербурга. У мальчика острый миелобластный лейков, необходима срочная трансплантация костного мозга.

Донором согласился стать брат Саши, но на подготовку к операции нужно около миллиона рублей. И на помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили 4 миллиона 111 тысяч 398 рублей. Спасибо вам!

Тема:
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