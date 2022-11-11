Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Данилова
Маленький мальчик страдает от острого лимфобластного лейкоза. Ему необходима срочная операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал девятилетний Саша из Петербурга. У мальчика острый миелобластный лейков, необходима срочная трансплантация костного мозга.
Донором согласился стать брат Саши, но на подготовку к операции нужно около миллиона рублей. И на помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили 4 миллиона 111 тысяч 398 рублей. Спасибо вам!
- 10 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова
- 4 нояб
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 17-летнего Леонида
- 3 нояб
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 17-летнего Леонида
- 28 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Жени Курденковой
- 27 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Жени Курденковой
- 21 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Паши Дегтярева
- 20 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Паши Дегтярева
- 14 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Николая Ашарина
- 13 окт
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Николая Ашарина
- 7 окт
- Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Даниила Чернова
Читайте также
+7° 765 мм рт. ст.
100%
100%
61.24
0.18 61.00
-0.24
0.18 61.00
-0.24
Нашли ошибку?