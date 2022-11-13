СNN: демократы сохранят контроль над Сенатом США

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, сейчас идет подсчет голосов. В Кремле также проанализируют всю информацию по голосованию.

СNN: демократы сохранят контроль над Сенатом США

Фото: SHAWN THEW / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Представители Демократической партии США смогут получить 50 мест в Сенате и контроль над верхней палатой Конгресса. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, решающее значение в этом сыграет ожидаемая победа кандидата от демократов Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. По итогам обработки 96% бюллетеней она обходит своего оппонента Адама Лаксальта на 0,5%.

В Сенате США заседают 100 человек. На данный момент у демократов и республиканцев по 49 мест в верхней палате. Если демократы получат еще всего одно место, то добьются контроля над Сенатом. Дело в том, что при равенстве голосов за законопроект (50 на 50), решающим становится голос вице-президента страны. Сейчас это однопартиец президента Джо Байдена Камала Харрис.

Что касается нижней палаты Конгресса, там большинство мест пока занимают республиканцы — 211. Демократам достались 204 кресла. Для контроля над Палатой представителей нужно заполучить 218 мест.

Выборы в Конгресс прошли 8 ноября, сейчас идет подсчет голосов. На следующий день после голосования пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что на отношения РФ и США заокеанские выборы не повлияют. В Кремле будет проанализирована вся информация по ним.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли выборы в США в 2022 году.

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 ноября

Последние новости

10:19
Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» Марина Дюжева госпитализирована
10:09
Украинский «Химпром» и СБУ создали сеть по производству тяжелых наркотиков в России
9:55
Без бюрократии: как изменится порядок соцподдержки семей с детьми в России
9:41
Военные врачи РФ успешно прооперировали российского бойца с гранатой под сердцем
9:27
Актриса Анна Большова вспомнила Александра Абдулова: «Себя не берег»
9:13
СNN: демократы сохранят контроль над Сенатом США

Сейчас читают

Зеленский обидел жену дважды за полминуты: почему начали портиться их отношения
Игорь Николаев предстал без волос на отдыхе с женой и дочерью в Дубае
«Должно было остаться тайной»: причастна ли Собчак к делу о вымогательстве?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика