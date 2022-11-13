Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 74

После начала специальной военной операции по защите Донбасса было возбуждено свыше ста уголовных дел за распространение сведений, очерняющих российскую армию.

Путин внес в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой можно будет аннулировать приобретенное гражданство по ряду оснований. Среди причин — дискредитация ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо очернения российской армии, лишиться приобретенного гражданства можно будет за: надругательство над флагом и гербом России; участие в нежелательной иностранной или международной некоммерческой организации; за организацию мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя РФ; за посягательство на жизнь государственного деятеля; публичные призывы к экстремизму; а также хулиганство, вандализм, взятки и ряд других преступлений.

К слову, с начала специальной военной операции по защите Донбасса было возбуждено свыше ста уголовных дел из-за дискредитации российской армии и призывов к нарушению территориальной целостности России.

Еще в марте глава государства подписал закон об уголовной ответственности за ложные публикации в интернете и дискредитацию ВС РФ, а также публичные провокации на антироссийскую тему. Постановление одобрили Госдума и Совет Федерации.

Принятый указ включает в себя ответственность за пропаганду ложных сведений о ВС РФ, за что осужденному грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или сумма, сопоставимая с размером дохода за период до 18 месяцев. В том числе суд вправе назначить наказание в виде лишения сводобы до трех лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какое наказание грозит актеру Артуру Смольянинову за дискредитацию ВС РФ.

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