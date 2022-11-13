Недоношенные близнецы Юлии Ефременковой могут ослепнуть

Красавица вынуждена регулярно показывать детей медикам.

Бывшая участница шоу «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о трудностях материнства в личном блоге. Девушка родила двух близнецов раньше времени и поэтому за ними требуется особенный уход. По словам красавицы, детям необходимо регулярно наблюдаться у глазного доктора.

«У недоношенных деток велик риск ретинопатии (заболевание, которое грозит необратимой слепотой — Прим. ред.), поэтому обязательно первое наблюдаться у офтальмолога! Слава богу, у нас все хорошо. На следующий прием смотреть глазки через две недели», — написала звезда в личном блоге.

Помимо этого новоиспеченная мама раскрыла вес малышей — рост одного младенца составляют 2 990 граммов и 50 сантиметров, а второго — 3 936 граммов и 53 сантиметра.

Юлия часто рассказывает подписчикам о материнстве. По ее словам, роль мамы оказалась очень непростой, многие планы не удается осуществить из-за нехватки времени. Однако красавица уверена, что вскоре трудности закончатся, и она привыкнет к своим малышам. Тем более, ее избранник Мондезир Свет-Амур очень помогает с детьми. Ефременкова отметила, что без любимого «как без рук».

Также звезда телестройки рассказала интересный факт про близнецов. Один из них часто плакал и капризничал в больнице, но по возвращению домой стал менее требовательным. Второй же наоборот, мало кричал в стенах медучреждения, но в домашней кроватке не находит себе места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова родила первенца.

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