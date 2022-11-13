В Каталонии отменили выставку фотографий украинского националиста

В Политехническом университете Каталонии отменили выставку украинского фотографа Дмитрия Козацкого. Это произошло после многочисленных жалоб.

Как заявило университетское руководство — оно просто не знало, кто такой Козацкий. И о том, какое влияние на его творчество оказали работы одного непризнанного австрийского художника.

«В связи с разоблачениями автора работ на выставке в Библиотеке ФерратЕ сообщаем, что работы изъяты и что Университету не было известно об идеологии лица, подписавшего их. Политехнический университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о создавшейся ситуации», — пояснили в образовательном учреждении.

Дмитрий Козацкий с позывным «Орест» служил в Национальной Гвардии Украины, а позже присоединился батальону «Азов»*. Прославился Козацкий, когда попал в окружение на «Азовстали». В своих соцсетях он опубликовал прощальные фотографии с завода в Мариуполе, которые облетели весь мир.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.