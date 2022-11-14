Наталья Бочкарева била одноклассника за домогательства: «Глаз у человека выпал»

Артистка призналась, что как многие другие женщины подвергалась сексуальной агрессии. Вспомнила в этом контексте и покойного учителя Олега Табакова.

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», рассказала, как с самого детства отбивалась от приставаний одноклассников. Артистка не давала себя в обиду и готова была пустить в ход кулаки, если нужно. Однажды, школьник серьезно пострадал, заявила звезда в авторской программе Юлии Агафаровой.

«Кстати, был такой случай, когда глаз у человека выпал и ничего. Да все нормально, зажил у него глаз. Я дзюдо занималась. Однажды на уроке ИЗО в школе я мальчика „пам“ о парту головой — и все. Приставал очень долго», — поделилась знаменитость.

Актерскому мастерству Бочкарева училась у знаменитого Олега Табакова — ныне покойного режиссера, артиста, педагога. К мастеру питала исключительное уважение, потому сильно удивилась, когда силу стал набирать скандал с откровениями Елены Прокловой. Имя не прозвучало, но с учетом слухов именно его вскоре сочли растлителем коллеги. Прокловой в последствии пришлось выслушать много критики.

«Женщины бывают разные, кто-то может отказать, кто-то нет, кто-то не хочет. Мы же не знаем, как это было. Сейчас это все покрыто историей. Если ты решилась на это, сходила бы к батюшке, исповедалась, очистила бы душу. Даже если это было, это было 50 лет тому назад!» — осуждает ее Бочкарева.

Сама актриса подчеркнула, что исключала все возможности для харассмента в своей карьере. Никогда не приходила на прослушивание даже с намеком на сексуальность в одежде. Представала перед режиссерами в водолазке, юбке в пол, с собранными волосами.

Бочкарева отметила, что иногда получала роль только за внешний вид: на кастингах все удивлялись, что артистка не спешила раздеваться ради славы. Что же касается личного опыта домогательств, его звезда предпочитает оставить в прошлом и забыть. И такой же совет дает Елене Прокловой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Бочкарева стала педагогом после скандала с ДТП и наркотиками. Родители учеников всерьез нервничают.