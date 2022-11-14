Трое россиян получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 296

В рамках расследования уголовного дела о теракте задержано более 20 человек.

Трое россиян получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула

Фото: www.globallookpress.com / Abed Alrahman Alkahlout

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Трое россиян получили ранения в результате взрыва в центре Стамбула. Такие данные в Telegram-канале приводит Генеральное консульство России.

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября сего года на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты продолжают держать на контроле ситуация с нашим гражданами в Турции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в рамках расследования уголовного дела по факту взрыва в центре Стамбула задержаны более 20 человек. Следствие озвучило версию, что все следы ведут в Сирию.

Жертвами взрыва стали шесть человек, более 81 признаны пострадавшими, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии.

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