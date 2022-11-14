Певице Саше Савельевой провели операцию по установке импланта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 441

Знаменитая вокалистка не волновалась перед процедурой, ведь понимала, на что идет.

Певице Саше Савельевой провели операцию по установке импланта

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица Саша Савельева рассказала о походе к стоматологу. Артистка посетила врача, где ей сделали операцию на зубы. Звезда с удовольствием поделилась с поклонниками впечатлениями после процедуры. По ее словам, это оказалось очень быстро. Теперь красавице необходимо соблюдать показания специалиста.

«Все готово! Это было очень быстро. Даже быстрее, чем лечили сложный зуб. Сегодня надо держать лед и соблюдать все правила после имплантации», — приводит слова вокалистки издание 7Дней.ru.

Савельева призналась, что не волновалась перед установкой импланта. С лечащим врачом у нее хорошие отношения, он пообещал ей комфортную и безболезненную процедуру. Однако перед началом сложной операции исполнительница беспокоилась за свою внешность, ведь она непременно попадет в объективы камер.

Издание отметило, что артистка всегда готова рассказать свои секреты, однако есть момент, который звезда намеренно игнорирует. Это вопросы о ее супруге актере Кирилле Сафонове. Недавно появилась информация, что он улетел в Израиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Савельева получила травму руки.

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