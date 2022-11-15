Нарушили запрет: актриса Лебедева вспомнила побег от стражей порядка с Ефремовым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Актриса Софья Лебедева вспомнила побег с Никитой Ефремовым от полиции в Шотландии

Нарушили запрет: актриса Лебедева вспомнила побег от стражей порядка с Ефремовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Коллеги знакомы уже не первый год. Поэтому, попав за границей в непростую ситуацию, они не бросили друг друга, а действовали сообща.

Актриса Софья Лебедева вспомнила, как несколько лет назад ей и Никите Ефремову пришлось со всех ног бежать от полиции в Шотландии. Это произошло во время съемок одно из фильмов.

Лебедева рассказала, что съемки совпали с пандемией коронавируса. Период, когда государства закрывали границы, а внутри стран были введены серьезные ограничения для передвижения. Но, несмотря на запрет, Лебедевой и Ефремову захотелось приключений, и они в компании некоторых других актеров отправились на север Шотландии.

«Нас остановила полиция, хотела арестовать. Но мы сказали, что едем по работе — смотреть натуру для нашего нового фильма, — и убежали! Было очень рискованно и драйвово, но мы справились», — призналась Лебедева в беседе с WomanHit.

Актриса Софья ЛебедеваАктриса Софья Лебедева. Источник фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

К счастью, российским актерам удалось избежать проблем со стражами порядка и провести незабываемые две недели, как уточнила Лебедева, в одном из самых красивых мест нашей планеты.

К слову, Софья Лебедева дружит с Никитой Ефремовым давно. Впервые она увидела актера еще ученицей девятого класса, когда ходила на учебные спектакли Школы-студии МХАТ. А после и сама поступила туда. Коллегам уже удалось сняться в одной картине. Поэтому съемки в Шотландии для обоих прошли комфортно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли Михаил Ефремов в тюрьме развелся с пятой супругой.

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