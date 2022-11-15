Программа «Экстренный вызов» победила в конкурсе на лучшее освещение работы МВД

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Программа «Экстренный вызов 112» РЕН ТВ победила в конкурсе МВД РФ «Щит и перо»

Фото, видео: 5-tv.ru; МВД России

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Награды удостоился сюжет о героических поступках сотрудников полиции.

В МВД России подвели итоги конкурса «Щит и перо — 2022» по освещению деятельности органов внутренних дел. Победителем в номинации «Честь. Долг. Мужество» стал сюжет программы «Экстренный вызов 112» телеканала РЕН ТВ о сотрудниках полиции из разных регионов, совершивших героические поступки и спасших жизнь людям в критических ситуациях.

«Мы поздравляем победителей и лауреатов конкурса „Щит и перо“, желаем им достижения новых творческих высот, оригинальных тем и проектов! Пусть вашей работе неизменно сопутствуют вдохновение и успех, а наше сотрудничество и впредь будет только крепнуть», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что конкурс «Щит и перо» уже много лет объединяет журналистов, сотрудников полиции и общественников, освещающих деятельность работу сотрудников МВД России. С 2012 года в нем участвуют представители стран СНГ.

В этом году, подчеркнула представитель МВД, на конкурс прислали сотни творческих работ — сюжеты теле- и радиопрограмм, публикации в прессе и посты в сети. Для определения самых ярких и интересных произведений было сформировано авторитетное жюри.

Кроме журналистов в число финалистов вошли работники самого министерства. Так, в номинации «Лучший интернет-проект о полиции» победили начальники отделов информации и общественных связей УМВД по Омской области Алексей Командыков, по Кемеровской области Игорь Ситдиков и ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пятый канал вошел в ТОП-100 лучших event-организаторов и агентств 2022 года по версии одной из самых престижных мировых премий в сфере маркетинга Eventex.

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