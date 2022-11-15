Басков раскрыл причину своей госпитализации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Народный артист РФ Николай Басков был госпитализирован из-за сильных болей в ноге

Басков раскрыл причину своей госпитализации

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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В последнее время беспокойство поклонников «золотого голоса» России стала вызывать его нездоровая полнота.

Оказавшийся несколько дней назад в столичной клинике певец Николай Басков сообщил, что причиной его госпитализации стала больная нога. При этом он выразил надежду на скорое выздоровление.

«Выйду уже через несколько дней», — заверил народный артист РФ в комментарии aif.ru.

В последнее время беспокойство поклонников «золотого голоса» России стала вызывать его полнота. Фанаты обратили внимание на неожиданно раздувшийся живот и округлившиеся щеки исполнителя.

В беседе с 5-tv.ru врач-косметолог Татьяна Баллирано подтвердила, что такого рода отеки могут вызывать очень много недугов. В их числе системные заболевания печени, нарушение обмена веществ, сердечные или почечные отеки.

Также отечность может стать следствием длительного лечения гормональными препаратами или так называемого синдрома отмены, когда человек долгое время принимал препараты для похудения, ускоряющие обмен веществ, антидепрессанты или другие лекарства, а затем резко прекратил курс приема медикаментов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, блогер Антон Суворкин назвал причиной резкой полноты Николая Баскова обычное обжорство.

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