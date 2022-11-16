«Счастлива и не одинока»: Екатерина Гордон родила третьего сына

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 155

Юрист Екатерина Гордон в третий раз стала матерью

Фото, видео: www.globallookpress.com / katyagordon. ru; Instagram* / katyagordon; 5-tv.ru

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Счастливая мама попросила подписчиков поблагодарить своего мужа, который прошел с ней всю беременность и роды.

Знаменитая правозащитница Катя Гордон объявила в своем блоге о том, что родила. Она посвятила этому несколько постов и видео на своей страничке в социальной сети.

«Поздравьте моего мужа с сыночком! Витя, ты мой герой, ты прошел со мной и беременность и роды! Я впервые в жизни чувствую себя не одинокой и любимой! Ты подарил мне семью! Умный, сильный, добрый! Поздравляю тебя, мой дорогой человек!» — написала Гордон.

За нынешнего мужа Виктора Хархалиса юрист вышла замуж в январе 2022 года, а забеременела уже в апреле.

Катя Гордон восстанавливается после родовКатя Гордон восстанавливается после родов. Источник фото: Instagram* / katyagordon

В 2012 году 41-летняя Екатерина родила первого ребенка от адвоката Сергея Жорина, в 2017 году — снова стала мамой, но сохранила в тайне личность мужчины, который является отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Екатерина Гордон посоветовала телеведущей Ксении Бородиной использовать приложение для знакомств для поиска мужа.

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