На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вали Мухиной

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Девочка с самого рождения страдает от муковисцидоза — крайне агрессивного заболевания, атакующего органы дыхания.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Своим сиянием в конце тоннеля может стать для нашей следующей героини наша же помощь. 16-летняя Валя с рождения страдает от муковисцидоза — крайне агрессивного заболевания, атакующего органы дыхания. 24/7 девочка находится с портативным кислородным оборудованием. И если бы не оно, вариант один: искусственная вентиляция легких.

Для поддержания здоровья, насколько это возможно в такой ситуации, Вале очень нужны дорогие лекарства, стоимостью 1,2 миллиона рублей. У родителей таких денег нет, но помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на номер 2222 или отсканировать QR-код на экране.

Вместо прогулок с друзьями и учебы в школе — больничные будни. 16-летняя Валя старается не унывать. Пишет картины, вместе с мамой собирает пазл из стразов. Если бы не постоянное пребывание в палате, можно было бы еще много чем заняться.

«Хочу очень вязание попробовать. Я как-то уже вязала. Но хотелось бы что-то более — игрушки там… Хочу макияжа курс пройти какой-то, чтобы сертификат был», — рассказала Валя Мухина.

Осуществить эти планы девочке мешает муковисцидоз — тяжелое генетическое заболевание, из-за которого возникают проблемы с дыханием. В легких накапливается вязкий секрет, и они попросту забиваются. Страдают и другие органы. Например, перестают усваиваться питательные вещества.

«Диагноз поставили нам в четыре месяца. Генетик пришла, сказала, что дети до двух лет живут, больше не живут. И все! Она развернулась и ушла. Для нас, конечно, это звучало как приговор», — вспоминает мама Вали Ирина Мухина.

Но семья не стала опускать руки. Дважды в год ездили в Москву на плановое лечение. В остальное время удавалось вести обычную жизнь. Валя обзавелась питомцами: хомячком Васей и попугаем Гошей.

Все изменилось, когда легкие Вали атаковала бактерия, которая для здорового человека не представляет угрозы, а для больного муковисцидозом смертельно опасна. Состояние стремительно ухудшалось. Весь последний год прошел в отчаянной борьбе.

«Я просыпаюсь и иду на ингаляцию. Выпиваю таблетку и снова ингаляции. У меня их сейчас много, штук 9-10», — сказала девушка.

В какой-то момент Валю пришлось перевести на ИВЛ. Когда с трудом все-таки удалось приобрести портативное кислородное оборудование, ее отпустили домой.

«Это, наверное, одно из самых дорогих заболеваний. Потому что очень много нужно. Нужны девайсы, чтобы они откашливали мокроту: откашливатели, перкуссионеры. Некоторым пациентам нужна не инвазивная вентиляция легких. Портативные или стационарные кислородные концентраторы», — сообщила и. о. заведующего педиатрическим отделением РДКБ Анастасия Горяева.

Невозможно сделать выбор и купить что-то одно. Тем более, когда семья неполная и все доходы — это пенсия по инвалидности. На лекарства девочке нужен 1 200 000 рублей — неподъемная сумма. Поэтому все надежды у Вали и ее мамы на зрителей нашего канала.

«Нам люди уже помогали не раз. Поэтому мы надеемся, что и в этот раз люди помогут нам», — сказала Ирина Мухина.

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