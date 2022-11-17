Байден поздравил республиканцев с победой на выборах в палату представителей

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 45

Победа Республиканской партии положит конец второму пребыванию демократа Нэнси Пелоси на посту спикера.

Байден поздравил республиканцев с победой на выборах в палату представителей

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras/Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

С получением контроля над палатой представителей поздравил республиканцев президент США Джо Байден. Заявление заокеанского лидера опубликовано пресс-службой Белого дома.

«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей», — говорится в сообщении.

До этого появилась информация, что Республиканская партия набрала 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса США. Победа республиканцев положит конец второму пребыванию демократа Нэнси Пелоси на посту спикера в январе.

Также переизбрался сенатор от Кентукки Митч Макконнелл. Политик неизменно возглавляет республиканскую фракцию в Сенате с 2007 года. Несколько дней назад Демократическая партия США получила минимальный перевес. Демократам досталось 50 мест из 100 возможных. При равенстве свой голос может отдать вице-президент Камала Харрис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего испугался Байден.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.35
0.04 62.67
0.04
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Последние новости

10:47
В России выпустили первое шампанское с маркировкой «Вино России»
10:40
Стало известно, сколько потратят страны Запада на военную помощь Украине
10:23
Зеленский о переговорах с РФ: «Предложим публичную форму»
10:12
Совбез ООН проигнорировал причастность Украины в ударе по территории Польши
10:04
ВСУ обстреляли из артиллерии густонаселенный квартал Донецка
9:59
«На лошади и на танке»: актриса Валюшкина рассказала, на что шла ради роли

Сейчас читают

Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
Проблемные мужчины: какие сигналы не стоит игнорировать
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика