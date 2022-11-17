Байден поздравил республиканцев с победой на выборах в палату представителей

С получением контроля над палатой представителей поздравил республиканцев президент США Джо Байден. Заявление заокеанского лидера опубликовано пресс-службой Белого дома.

«Я поздравляю Маккарти с победой республиканцев в борьбе за большинство в палате. И я готов работать вместе с республиканскими законодателями, чтобы обеспечить результаты для работающих семей», — говорится в сообщении.

До этого появилась информация, что Республиканская партия набрала 218 мест для получения большинства в палате представителей конгресса США. Победа республиканцев положит конец второму пребыванию демократа Нэнси Пелоси на посту спикера в январе.

Также переизбрался сенатор от Кентукки Митч Макконнелл. Политик неизменно возглавляет республиканскую фракцию в Сенате с 2007 года. Несколько дней назад Демократическая партия США получила минимальный перевес. Демократам досталось 50 мест из 100 возможных. При равенстве свой голос может отдать вице-президент Камала Харрис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего испугался Байден.