Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 245

В некоторых районах активно работает система ПВО.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске

Фото: www.globallookpress.com / Maria Vashchuk

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Украинские СМИ сообщают о том, что над Полтавской, Харьковской, Черкасской областями и Днепропетровском якобы замечены летящие ракеты.

Кроме того, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, а в некоторых районах активно работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Днепропетровске наблюдаются проблемы с электричеством. Также взрывы слышны в Киеве. Кроме того, о ракетном ударе заявили и в администрации Одессы. По информации властей города, удар был нанесен по инфраструктуре.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетике Украины и системе военного управления страны. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил, что все выпущенные ракеты попали точно в цель и все необходимые объекты поражены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме раскрыли цель провокации Киева с падением ракет в Польше.

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