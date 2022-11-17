Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепропетровске

Украинские СМИ сообщают о том, что над Полтавской, Харьковской, Черкасской областями и Днепропетровском якобы замечены летящие ракеты.

Кроме того, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, а в некоторых районах активно работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Днепропетровске наблюдаются проблемы с электричеством. Также взрывы слышны в Киеве. Кроме того, о ракетном ударе заявили и в администрации Одессы. По информации властей города, удар был нанесен по инфраструктуре.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетике Украины и системе военного управления страны. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков доложил, что все выпущенные ракеты попали точно в цель и все необходимые объекты поражены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме раскрыли цель провокации Киева с падением ракет в Польше.