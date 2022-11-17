Британцы раскритиковали Зеленского за обвинения в адрес России: «Маньяк»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 56

Читатели издания Daily Mail обвинили Зеленского в стремлении начать ядерную войну

Британцы раскритиковали Зеленского за обвинения в адрес России: «Маньяк»

Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Kaniukaukrinform

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На фоне проведения спецоперации в Донбассе в Россию «летят» беспочвенные обвинения.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что инцидент на польской территории случился из-за российских ракет, раскритиковали читатели издания The Daily Mail. Юзеры посчитали, что бывший комик специально пытается втянуть весь мир в вооруженный конфликт, начав ядерную войну.

«Этот человек лишь только и желает втянуть НАТО в свою войну. Он отказался вести переговоры, и мы все должны заплатить за это цену. Он опасный маньяк», — возмутился Sassy Sussex.

Также пользователи отметили, что украинский лидер провоцирует апокалипсис, убивая граждан Североатлантического альянса и не признавая этого. К слову, кому-то из них Зеленский попросту надоел.

По сообщениям польских СМИ, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате произошедшего погибли два человека. В Минобороны РФ отметили, что фото неких ракетных обломков не имеют отношения к российским снарядам.

Россия продолжает спецоперацию на Украине по защите мирных граждан от неонацистов. На фоне боевых действий украинское руководство бросается беспочвенными обвинениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, за что в США ненавидят Зеленского.

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