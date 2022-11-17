Названа причина смерти президента Федерации фигурного катания РФ Горшкова

Один из самых знаменитых советских фигуристов скончался на 77-м году жизни.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России, советский фигурист Александр Горшков умер от острого инфаркта миокарда. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Увы, спасти спортсмена не удалось.

Как стало известно источнику 5-tv.ru, еще вчера, ближе к полуночи, у Горшкова резко ухудшилось самочувствие. Он находился в предобморочном состоянии. Фигуристу незамедлительно вызвали скорую помощь и доставили в больницу с острым инфарктом миокарда. К сожалению, звезда фигурного катания скончался в реанимации.

К слову, чуть больше месяца назад Александр Георгиевич отметил свое 76-летие. Олимпийским чемпионом он стал вместе с партнершей по льду Людмилой Пахомовой. В том числе спортсмен шесть раз был чемпионом мира и Европы, а также был удостоен статуса заслуженного мастера спорта СССР. С лета 2010 года его назначили на пост главы российской Федерации фигурного катания.

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