Как распознать алкоголика за одно застолье — мнение специалистов

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 49

Наркологи: реакция на алкоголь связана с его переработкой и нейтрализацией в организме

Как распознать алкоголика за одно застолье — мнение специалистов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsin

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По мнению специалистов, существует три вида реакции на спиртное.

Семейные застолья, корпоративы, свадьбы и другие праздники порой не обходятся без алкоголя. Горячительные напитки на всех влияют по-разному: кто-то остается в здравом уме, другие же быстро веселеют, а третьим вообще становится плохо. Наркологи считают, что это связано с генетикой и процессом переработки и нейтрализации алкоголя в организме.

Как пишет Сибкрай.ru, существует две ее стадии: сначала этиловый спирт превращается в уксусный альдегид (яд, который вызывает слабость, тошноту, головокружение и прочие симптомы). Затем – в уксусную кислоту, которая почти безопасна для человеческого организма.

Кроме того, в процессе участвуют два фермента: алкогольдегидрогеназ и альдегиддегидрогеназ. Реакция организма человека на алкоголь зависит именно от них.

В том случае, если оба вещества работают быстро, то человек может выпить много, при этом почти не пьянея. Однако если первый фермент перерабатывает спирт в альдегид быстро, а тот в уксусную кислоту – медленно, то человеку становится плохо от алкоголя.  Есть еще третий вариант: наоборот, алкогольдегидрогеназ низко активен, а альдегиддегидрогеназ – высоко, то человек быстро пьянеет.

С третьим вариантом связана высокая вероятность злоупотребления алкоголем. Кроме того, выработка ферментов зависит от генетики, так что алкоголизм может передаваться по наследству.

Как ранее писал 5-tv.ru, чтобы не перегружать пищеварительную систему ночью, не следует перед сном есть ряд продуктов

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