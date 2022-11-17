По еврейским традициям: дочь Леонида Парфенова вышла замуж в Израиле

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Дочь Леонида Парфенова вышла замуж в Израиле

По еврейским традициям: дочь Леонида Парфенова вышла замуж в Израиле

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Молодожены часто путешествуют по миру, поэтому пока непонятно, где они будут жить. К алтарю невесту вел знаменитый отец.

Телеведущий и журналист Леонид Парфенов выдал дочь Марию замуж за бизнесмена Сергея Мхитаряна. Красочные фотографии с торжества появились на странице Марии в социальных сетях.

Счастливая красавица-невеста вышла замуж спустя шесть лет после неудачной помолвки с бывшим возлюбленным. Церемония прошла в загородном клубе под Тель-Авивом, где невесту (согласно всем еврейским традициям) передали в руки жениха.

Отношения у пары начались, судя по всему, в июне. Тогда Мария опубликовала совместные фотографии с избранником. О помолвке стало известно в августе.

На видео со свадьбы Леонид Парфенов вместе с женой проводил Марию к алтарю в шикарном платье, обшитом цветами. Поклонники поздравили пару в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Татьяна Буланова выходит замуж за молодого бизнесмена.

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