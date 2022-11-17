Политолог Кошкин о приговоре по делу MH17: «Шито белыми нитками против России»

Ранее Владимир Зеленский бездоказательно заявил о вине Москвы в падении ракет в Польше, а теперь аналогичное политизированное решение принял Гаагский суд, отметил эксперт.

Дело о крушении малазийского самолета Boeing MH17 было «шито белыми нитками против России», поэтому не стоит удивляться последовавшему приговору Гаагского суда — Запад нуждался в политическом обвинении в адрес России. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил политолог Андрей Кошкин.

Читайте также МИД России прокомментировал вердикт суда по делу о крушении MH17

«Нужно было политическое обвинение России в том, что она виновата, якобы она причастна к тому, что произошло крушение Boeing», — подчеркнул эксперт.

Когда началось расследование обстоятельств крушения MH17, напомнил политолог, Украину включили в состав комиссии, а России отказали. Никто не стал принимать во внимание доводы Москвы и предоставленные ею данные. Хотя представители РФ неоднократно говорили о готовности к сотрудничеству.

«Мы нашли номер ракеты, подняли протоколы, когда передавали эту ракету Вооруженным силам Украины. Никак она не могла на наших складах быть, она была в распоряжении Украины», — указал Андрей Кошкин.

По его словам, множество фактов указывало на запуск ракеты со стороны Украины. Однако международная группа расследователей к ним не прислушивались. У этого есть очень простая причина.

«Потому что в 2014 году президент Украины Петр Порошенко сразу без следствия заявил, что виновата Россия. Точно так же, как сейчас президент Зеленский, не разбираясь, сказал, что это Россия атаковала двумя ракетами Польшу», — обратил внимание политолог.

Крушение MH17 на Украине и подозрительное расследование

Малайзийский самолет, следовавший в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в восточной части Украины. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Расследованием занялась совместная группа, состоящая из представителей Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

Они активно использовали при расследовании только украинскую информацию, игнорируя значительный объем данных, переданных Москвой. Российская сторона неоднократно указывала на многочисленные ошибки в отчетах зарубежных следователей. Вдобавок, представителям РФ запретили участвовать в Совместной следственной группе.

Все время западные СМИ тиражировали сведения о том, якобы в Нидерландах судят не столько обвиняемых, сколько саму Россию. На политизированность вердикта Гаагского суда также указали член Совфеда Сергей Цеков и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее 5-tv.ru также публиковал комментарий политолога Владимира Брутера о приговоре суда по делу MH17. Он объяснил, почему Запад всегда во всем обвиняет Россию.