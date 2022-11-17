Футболисты сборной России не смогли обыграть команду из Таджикистана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

Футболисты сборной России не смогли обыграть команду из Таджикистана

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Российская команда провела матч в экспериментальном составе и дала шанс нескольким футболистам дебютировать.

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Таджикистана. Товарищеский матч состоялся в Душанбе на центральном республиканском стадионе.

Российский голкипер Сергей Песьяков получил травму в ходе игры. Он был вынужден покинуть футбольное поле на 54 минуте, его сменил Антон Шунин.

На 85 минуте Даниил Уткин забил гол в ворота Таджикистана, однако арбитр принял решение не засчитывать мяч.

Команда провела игру в экспериментальном составе и дала шанс нескольким футболистам дебютировать. Впервые честь российской сборной защищали Александр Селихов, Александр Солдатенков, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой. Также полузащитник Сергей Пиняев занял место самого молодого футболиста в истории сборной России, побив рекорд Игоря Акинфеева, который вышел на поле в 18 лет и 20 дней. Пиняев «отыграл» у вратаря пять дней.

В планах сборной России стоит товарищеский матч со сборной Узбекистана. Он пройдет в Ташкенте 20 ноября.

От участия в международных соревнованиях российские команды и клубы отстранены на неопределенный срок. Такое решение Международная федерация футбола приняла из-за ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что скандальное интервью футболиста Криштиану Роналду может положить конец его карьере.

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