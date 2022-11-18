Российские компании стали чаще нанимать сотрудников старше 45 лет

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Соискатели «зрелого» возраста стали особенно востребованы этой осенью.

Российские компании стали чаще нанимать сотрудников старше 45 лет

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Работодатели стали активно набирать сотрудников старше 45 лет. Об этом рассказали «Известиям» представители специализированных сервисов.

Соискатели «зрелого» возраста стали особенно востребованы этой осенью. Наибольшее число приглашений на собеседование поступало из сфер автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, а также безопасности и строительства.

Во ВНИИ труда связывают тренд с демографической ямой, из-за которой на рынок выходит мало молодежи, однако обострение тенденции могло быть обусловлено и частичной мобилизацией. Также, наниматели ценят возрастных работников за их способность быть наставниками для молодых коллег.

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