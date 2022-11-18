«Знак свыше»: близкий друг Фриске назвал неожиданную причину смерти звезды

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Стилист Лисовец назвал смерть Жанны Фриске «знаком свыше»

«Знак свыше»: близкий друг Фриске назвал неожиданную причину смерти звезды

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Знаменитость скончалась еще в 2015 году, но ее близкие до сих пор чувствуют присутствие вокалистки.

Стилист и телеведущий Влад Лисовец сообщил о нестандартной причине смерти легендарной певицы Жанны Фриске. Знаток моды больше 20 лет дружил со звездой, и потому ее уход стал серьезным ударом для него. По словам модельера, вокалистка редко посещает его сны, однако периодически он чувствует ее присутствие.

«Это невозможно объяснить словами. Она же в принципе очень глубокий человек. Поэтому в какие-то моменты я чувствую ее присутствие. В день рождения я ее почувствовал, на празднике нашей общей подруги. В тот момент я вообще ни о чем не думал. А потом стал ее ощущать», — объяснил стилист изданию MK.RU.

Он рассказал, как сообщил их общей знакомой об этих ощущениях и передал привет от Жанны из загробной жизни. Тогда подруга и сам Влад расплакались, вспоминая покойную Фриске.

В том числе Лисовец поделился впечатлениями об исполнительнице. По его словам, артистка была единственной в своем роде, потрясающей, великолепной и очень сердечной. Телеведущий уверен — этот удивительный человек покинул наш мир не просто так.

«Все настолько ее боготворили при жизни! Зависти много было в ее сторону. И людям показали, что жизнь все-таки одинаковая для всех. Нам показали свыше, что нужно жить сегодня, здесь, сейчас, не думать о будущем и получать удовольствие. А болезнь может коснуться любого человека», — признался модный критик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выглядит и чем занимается сын Жанны Фриске.

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