Частушечник Николай Бандурин решил снова стать отцом

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Знаменитый исполнитель частушек готов подарить отцовское тепло еще одному члену семьи.

Частушечник Николай Бандурин решил снова стать отцом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Юморист Николай Бандурин в свои 60 лет вновь собирается стать отцом. Вместе с женой Мариной Бандуриной артист усыновит сироту. Об этом семья сообщила в программе на федеральном канале. По словам супруги шутника, они давно думали об этом и наконец решились.

«Мы давно думали, что настало время, чтобы взять ребенка, чтобы помочь ему вырасти. Сейчас очень много сирот!» — сообщила Марина.

Помимо этого комик рассказал о своей поездке в зону проведения специальной военной операции. Перед визитом звезда не стал признаваться семье в своем решении и не сказал, куда едет. По мнению Бандурина, эта новость взволновала бы близких.

«Людям, которые находятся там, им нужно давать и радость, и тепло. Я тоже должен внести свою лепту. Что смогли, собрали: медикаменты, бинты, лекарства, памперсы и т. д. Когда внук Тимофей узнал, куда я еду, он мне подарил рисунок со львом. Он его подписал: „Будь сильным!“», — поделился юморист.

По мнению Марины и дочери Екатерины, папа поступил правильно. Они рады, что в начале глава семейства не рассказал о поездке, ведь жена сразу бы начала отговаривать супруга от затеи из-за волнения.

«Никогда не думала дожить до того, что я мужа жду практически с фронта», — призналась Бандурина.

Во время отсутствия комика, его суженой приснился дурной сон: будто ее 60-летнему избраннику оторвало руку. Видимо, женщина все равно чувствовала, что возлюбленный находится в опасном месте. Однако теперь все хорошо, семья воссоединилась и счастлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Пономаренко заболел раком.

-6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Последние новости

12:31
«Пренебрегал нами»: Зара рассказала о причине развода с чиновником из Москвы
12:23
Частушечник Николай Бандурин решил снова стать отцом
12:12
Появились неопровержимые доказательства диверсии на «Северном потоке»
12:06
С днем рождения, Дедушка Мороз: сколько лет главному волшебнику страны
12:02
НАТО разочаруется в Зеленском после падения украинской ракеты в Польше
11:56
Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации от гриппа

Сейчас читают

Жаловалась на преследование: около метро Зюзино обнаружили мертвую женщину
"Много желающих "отжать" кусок": вторая жена о бесконечных судах за роскошное наследство Грачевского
Тест: как распознать алкоголика за одно застолье
3 самых глупых и вредных "оздоравливающих" совета из интернета

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика