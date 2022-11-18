Буланова отказалась комментировать новости о романе с молодым бизнесменом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32

Певица Буланова отказалась отвечать на вопрос о свадьбе с 34-летним Валерием Рудневым

Буланова отказалась комментировать новости о романе с молодым бизнесменом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Личная жизнь знаменитой артистки бьет ключом. Увидят ли ее поклонники в свадебном платье?

Певица Татьяна Буланова не захотела отвечать на вопрос по поводу слухов об ее замужестве. Ранее в сети появился снимок, где артистка счастливо позирует с кольцом. Его опубликовала близкая подруга звезды Елена Королева. Приятельница вокалистки подписала кадр: «Моя подруга выходит замуж!».

Это вызвало огромную волну обсуждения. Неужели Буланова решила узаконить отношения со своим избранником — бизнесменом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Однако, сама исполнительница никак не прокомментировала эту информацию. В беседе с 5-tv.ru вокалистка заявила, что не станет отвечать на вопрос о женитьбе.

«Пока я ничего комментировать не буду», — лаконично ответила знаменитость.

Примечательно, что ранее ее представитель Константин Сергеев полностью опроверг слухи о браке звезды. Он отметил, что нашумевшей публикации больше нет, а иные лица могут придумать что угодно.

Пост со счастливой артисткой у Королевой действительно исчез. Однако любопытные поклонники уже успели увидеть его, поэтому продолжают судачить о вероятной помолвке вокалистки с молодым женихом. Тем более, ранее 5-tv.ru сообщал о планах Булановой усыновить ребенка. Вероятно, знаменитость всерьез намерена создать полноценную семью.

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