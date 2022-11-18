Гадание на кофейной гуще: отопительный сезон дорого встанет Европе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 12

EADaily: отопительный сезон для Европы будет дорогим даже при теплой зиме

Гадание на кофейной гуще: отопительный сезон дорого встанет Европе

Фото: www.globallookpress.com / Schoening

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Погода

Эксперты дают положительные прогнозы по европейской погоде, но все ли так радужно в действительности?

Отопительный сезон обойдется Европе дорого вне зависимости от того, какой будет зима. Об этом пишет EADaily. Несмотря на положительные расчеты экспертов и прогнозирование теплого зимнего периода, никто не знает, как могут измениться метеоусловия.

Отмечается, что продолжительное похолодание, а также падение выработки электроэнергии от источников зеленой генерации могут стать причиной временного локального и краткосрочного дефицита газа. В частности, речь идет о феврале и марте. Например, в Прибалтике, Германии и на Балканах.

«Это все гадание на кофейной гуще, так как никто не знает, какой будет погода в ближайшие месяцы. Их оптимизм базируется на аномально теплом начале газового года, но ситуация может резко ухудшиться в любой момент из-за погоды или проблем с инфраструктурой, порог безопасности которой сейчас понижен, как никогда ранее», — сказал эксперт Алексей Гривач.

Также в статье отмечается, что отопление для стран Евросоюза уже дорогое. Несмотря на снизившиеся биржевые котировки газа, а именно, 1 300 долларов за тысячу кубометров, они не меньше чем втрое превышают цены в докризисные месяцы прошлого года.

Как сообщило Федеральное сетевое агентство Германии, чтобы ЕС избежал газового дефицита, необходимо соблюсти три условия. Экономия должна быть на показателе не меньше 20%, работа терминалов сжиженного природного газа (СПГ) должна начаться в начале года, а снижение импорта и увеличение экспорта в зимний период должны быть умеренными.

Ситуация осложняется тем, что промышленность в странах останавливается или сокращает производство. Таким образом ЕС может сэкономить за сезон около семи миллиардов кубометров голубого топлива, но только за счет немецкой стороны и получив негативные экономические показатели.

Кроме того, только немецкое правительство может привлечь так называемый финансовый «зонтик» в 200 миллиардов евро в виде займов. Средства нужны на установку фиксированных цен для населения, малого и среднего бизнеса и программ для крупных потребителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая зима ждет европейцев.

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