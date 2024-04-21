Достает зонты и шапки? Как изменится погода в Москве на грядущей неделе

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 14 0

Синоптик Позднякова: с 22 по 28 апреля в Москве ожидается нестабильная погода

Достает зонты и шапки? Как изменится погода в Москве на грядущей неделе

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Погода

Ждать ли жителям столицы тепла? Или же стоит готовиться к новым холодам?

Жители столицы недолго наслаждались почти что летней погодой — Москву вновь накрыли дожди и холодный ветер. О том, прогреется ли температура воздуха на следующей неделе, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в столичном регионе будут ожидаться довольно нестабильные погодные условия. Понедельник, 22 апреля, будет почти что без солнца — переменная облачность и небольшой дождь. Ночью столбики термометров достигнут отметки плюс 12-14 градусов.

«Во вторник, 23 апреля, в течение суток на фоне низкого атмосферного давления ожидается пасмурная погода. В ночное время температурные показатели опустятся до плюс шести градусов, а днем похолодает до плюс трех, ветер юго-западный, сильный, порывы до 15 метров в секунду», — предупредила Позднякова.

В среду и четверг, 24 и 25 апреля, сохранится переменная облачность, сперва температура составит днем плюс 16-18 градусов — будет по-весеннему тепло. Однако на следующий день, 25 апреля, вновь похолодает, причем существенно — всего три градуса со значением «плюс».

Примерно такая же температура ожидается и в пятницу: 26 апреля снова стоит ждать пасмурное небо, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

«В выходные температурные показатели будут резко колебаться от четырех до семи градусов тепла в ночное время суток и до 10–17 градусов днем», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Петербург обрушилась непогода.

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