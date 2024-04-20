Снежная буря: на Петербург обрушилась непогода

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Петербург пережил 19 апреля снежную бурю

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В город неожиданно нагрянула зима, из-за чего на дорогах образовался настоящий коллапс.

Под удар «Балканского циклона» попала и Северная столица — весь минувший день в Петербурге шла метель. Порывы ветра местами достигали почти 20 метров в секунду.

Сложнее всего ситуация обстоит на дорогах — город стоит в пробках, хотя это еще не час пик. Все из-за огромного количество аварий. За день только в одной Ленинградской области зафиксировано 20 ДТП, в Санкт-петербурге — в пять раз больше, там произошла 101 авария.

Не повезло, конечно, и туристам, которые в эти дни решили устроить прогулку по Неве. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко увидела, как заметает Северную столицу. Все подробности — в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Дубай «ушел под воду».

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