«Нужно включать мозг»: Бузову не испугал шторм и дождь в день открытия ММКФ

Знаменитость появилась на красной дорожке в длинном облегающем платье черного цвета.

Открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) проходит в эти минуты в столице. Вот только событие омрачило обрушившаяся на город непогода — дождь и штормовой ветер. Но не всех. Появившаяся на красной дорожке Ольга Бузова считает, что у природы нет плохой погоды.

«Я спокойно отношусь к переменам в климате, потому что я снимаю шоу и в Африке в плюс 50 (градусов. — Прим. ред.), и в Китае, когда холодно. И в минус три (градуса. — Прим. ред.), если нужно будет, залезу в бассейн и сделаю вид, что мне так тепло! Это нормально», — сказала поющая телеведущая в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Звезда указала, что огорчаться плохой погодой не стоит — нужно просто под нее подстраиваться.

«Просто (нужно. — Прим. ред.) включать мозг и подстраиваться под погоду: брать с собой зонтик, надевать плотное платье. Сегодня, кстати, мы узнаем, кто из звезд подготовился к этому мероприятию, а кто — нет», — отметила Бузова.

На красной дорожке ММКФ ранее появилась и актриса Агата Муцениеце. Плохая погода тоже не сказалась на ее настроение, ведь рядом с ней был телеведущий Иван Чуйков. Они обминали друг друга и выглядели счастливыми. Вероятно, совместным выходом в свет знаменитости подтвердили свой роман.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бузова рассказала о богатых ухажерах.