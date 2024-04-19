«Нужно включать мозг»: Бузову не испугал шторм и дождь в день открытия ММКФ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 46 0

Бузову не испугал шторм и дождь в день открытия ММКФ

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова Погода

Знаменитость появилась на красной дорожке в длинном облегающем платье черного цвета.

Открытие 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) проходит в эти минуты в столице. Вот только событие омрачило обрушившаяся на город непогода — дождь и штормовой ветер. Но не всех. Появившаяся на красной дорожке Ольга Бузова считает, что у природы нет плохой погоды.

«Я спокойно отношусь к переменам в климате, потому что я снимаю шоу и в Африке в плюс 50 (градусов. — Прим. ред.), и в Китае, когда холодно. И в минус три (градуса. — Прим. ред.), если нужно будет, залезу в бассейн и сделаю вид, что мне так тепло! Это нормально», — сказала поющая телеведущая в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Звезда указала, что огорчаться плохой погодой не стоит — нужно просто под нее подстраиваться.

«Просто (нужно. — Прим. ред.) включать мозг и подстраиваться под погоду: брать с собой зонтик, надевать плотное платье. Сегодня, кстати, мы узнаем, кто из звезд подготовился к этому мероприятию, а кто — нет», — отметила Бузова.

На красной дорожке ММКФ ранее появилась и актриса Агата Муцениеце. Плохая погода тоже не сказалась на ее настроение, ведь рядом с ней был телеведущий Иван Чуйков. Они обминали друг друга и выглядели счастливыми. Вероятно, совместным выходом в свет знаменитости подтвердили свой роман.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бузова рассказала о богатых ухажерах.

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