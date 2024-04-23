Зима вернулась? В Томске возник транспортный коллапс из-за гололедицы

Многие уже переобули свои машины. Но погода решила переиграть планы.

Жители Томска этим утром застряли в десяти-балльных пробках. Виной всему гололедица. В город внезапно вернулась зима и вызвала транспортный коллапс.

Многие уже переобулись, но все равно рискнули выехать на летней резине. Как итог — десятки аварий всего за несколько часов. Грузовики буксуют и не могут заехать на эстакады, перекрывая движение. Сейчас дороги посыпают песком и реагентами. По прогнозам, непогода задержится в Томске еще на несколько дней.