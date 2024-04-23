Высокие технологии: как в России делают прогнозы о погодных явлениях
Повысить их точность помогает, в том числе, слаженная работа с коллегами из Китая.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Специалисты сейчас внимательно мониторят ситуацию в других регионах, чтобы сработать на опережение и минимизировать ущерб.
Повысить точность прогнозов помогает, в том числе, слаженная работа с коллегами из Китая. Какие возможности открывают совсемтные проекты, расскажет корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
Ранее 5-tv.ru писал, что россияне стали бдительнее при покупке дач и загородных домов. Виной всему, как отмечается, нынешние паводки.
Эксперты рассказали, что каждого второго покупателя сейчас интересуют особенности местного климата, и в первую очередь — вероятность половодья. Всего год назад этот фактор беспокоил лишь четверть россиян, которые планировали приобрести недвижимость.
Стоит отметить, что сам тренд отнюдь не новый. Так, в прошлом году покупателей беспокоило — насколько сильно регион подвержен лесным пожарам.
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