Встретил военный оркестр: президент Кубы прибыл в Россию

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 33

Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Москву с официальным визитом

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Самолет венесульэльских авиалиний приземлился в московском аэропорту.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву с официальным визитом. Вечером, 19 ноября самолет венесуэльских авиалиний приземлился в столичном Внуково-2.

Диас-Канель вместе с супругой и членами официальной делегации спустились по трапу, внизу их ожидал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Зарубежных гостей встречал военный оркестр, который сыграл гимны России и Кубы. 

Мигель Диас-Канель прибыл в Россию для переговором с президентом РФ Владимиром Путиным. Также кубинский лидер будет присутствовать на торжественном открытии революционеру Фиделю Кастро 22 ноября. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Доме правительства РФ состоялось XIX заседание Российско-Кубинской комиссии. 

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