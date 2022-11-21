В США указали на преимущество России перед Украиной и Западом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 200

Обозреватель The Times Калдуэлл: в отличие от Украины Россия обладает суверенитетом

В США указали на преимущество России перед Украиной и Западом

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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До прихода к власти Владимира Путина страна находилась в ужасном состоянии. Спустя годы она восстановилась, отметил американский обозреватель.

Россия никогда не шла на поводу у Запада, у нее всегда была собственная точка зрения по любому вопросу. Именно это ставило страну в противовес всем остальным, но при этом подчеркивало ее независимость. То же самое нельзя сказать про Украину, заявил обозреватель Кристофер Калдуэлл в интервью журналу The New Yorker.

«Украина — может быть, и не суверенная страна, но Россия — определенно», — отметил журналист The Times.

Вместе с тем он отметил, что с приходом к власти Владимира Путина страна восстановилась после разрухи.

«РФ действительно находилась в ужасном состоянии, когда Путин пришел к власти, и к 2010 году она восстановилась и даже превысила уровень своего благосостояния. Он вернул представление о России, как о стране, с которой нужно считаться», — добавил Калдуэлл.

Кроме того, он напомнил, что часто писал о России, а пять лет назад выступил с речью о том, как воспринимать президента России Владимира Путина. В ней журналист выделил особенности российского лидера и его стратегии управления.

«Цензурирование международными инстанциями или чем-то в этом роде просто не влияет на него так, как на лидеров, с которыми мы знакомы», — подытожил журналист.

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