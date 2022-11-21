Крис Хемсворт решил взять перерыв в кино из-за болезни

У знаменитого актера среди родственников от страшной болезни страдает дедушка. У самого Хемсворта диагностировали риск развития в восемь-десять раз выше, чем у остальных людей.

Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт сообщил о своем решение в ближайшее время взять паузу в карьере. Такое заявление он сделал после того, как у него диагностировали высокий риск развития болезни Альцгеймера.

«Это не означает, что меня пора списать со счетов или, что я ухожу на пенсию, нет. Но сейчас я хочу самого простого: передохнуть и провести время со своей женой и детьми», — цитирует слова Хемсворта Газета.ру.

Неприятное известие о своем здоровье актер получил абсолютно случайно. В рамках документального проекта о человеческом теле и возможностях он согласился на генетический тест. Вскоре анализ показал: риск развития болезни Альцгеймера у актера в восемь-девять раз выше, чем у других людей. Тогда Хемсворт отметил, что в его семье от недуга страдает дедушка.

Но опускать руки исполнитель роли Тора не намерен. Для него результаты анализов стали поводом и мотивацией изменить образ жизни. Он уже отказался от вредных привычек и нормализовал сон и питание, также старается меньше переживать и нервничать.

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