В Санкт-Петербурге вручили национальную оперную премию «Онегин»

Эфирная новость 51

Конкуренция на конкурсе колоссальная, ведь победа в номинации дает шанс на невероятное продвижение в карьере.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Свидетелями уникального события стали петербуржцы. На сцене Мариинского театра сошлись лучшие голоса страны в борьбе за оперный «Оскар». Именно так негласно называют национальную премию «Онегин». Всего восемь номинаций и больше сотни заявок, что неудивительно. Именно эта награда для большинства региональных артистов станет путевкой на большую сцену. Среди зрителей был и корреспондент «Известий» Леонид Рыжиков.

Сопрано народной артистки России Хиблы Герзмавы. Ария Леоноры из оперы «Трубадур», заслуженный артист России Дмитрий Ульянов своим глубоким басом исполняет арию Кутузова из «Войны и мира». На сцене как любимые многими оперные певцы, так и артисты со всей России, чьи фамилии еще не на слуху. Но это пока. Их голоса уже услышали и оценили.

Национальную оперную премию «Онегин» вручают уже в седьмой раз и впервые сама церемония проходит в Мариинском театре. Для номинантов из регионов это тоже своего рода награда, которая дорогого стоит. Возможность под аплодисменты зала подняться на эту без преувеличения легендарную сцену.

Премию «Онегин» называют «оперным Оскаром». И не только потому, что лауреатам вручают похожие статуэтки. Такая награда — билет в большую театральную жизнь для артистов из региональных трупп.

«В них есть сила, у них есть поддержка наша. И сейчас на сегодняшний день очень важно иметь поддержку людей, театральных людей, коллег, которые очень заинтересованы в том, чтобы у нас в стране было все в порядке с культурой», — рассказала народная артистка РФ, президент национальной оперной премии «Онегин» Хибла Герзмава.

«Раскрываем артистов, которые выступают не только в Московских театрах, но и других — Екатеринбурге, Перми, из таких небольших театров. Это очень ценно, что этот конкурс раскрывает звезд региональных театров. Наших, российских звезд», — заметила заслуженная артистка РФ, член экспертного совета национальной оперной премии «Онегин» Вероника Джиоева.

Почетный гость церемонии — немецкая звезда оперы Надя Михаэль. Прима выступала на всех главных мировых площадках. Ла Скала, Метрополитен-опера, Большой и, конечно, Мариинский театры. В этот раз в Петербурге ей вручили специальный приз «От России с любовью». Слова благодарности — Валерию Гергиеву. Он, кстати, в этот вечер за дирижерским пультом.

«Я очень благодарна маэстро Гергиеву за то, что он меня привез сюда, в Мариинский театр. И еще я ему очень благодарна за его вклад в искусство, в музыку и за то, что он сумел привезти к нам в Европу такое огромное количество замечательных артистов из России», — поделилась Надя Михаэль.

Члены жюри получили больше ста заявок. И выбрать победителей всего в восьми номинациях, признаются, было непросто. Конкуренция слишком высокая. А значит, на оперном небосводе скоро зажгутся новые российские звезды.

-4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
В США заявили о проблемах с оружием из-за Украины: «Попали в сложную ситуацию»
8:41
Память недолгая: Газманов определил будущее уехавших звезд после возвращения
8:26
Точность, как у снайперской винтовки: как работает РЗСО «Смерч»
8:10
Аномальные снегопады накрыли Нью-Йорк
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
7:54
В Санкт-Петербурге вручили национальную оперную премию «Онегин»

Сейчас читают

Перехватить и уничтожить: лучшее видео из зоны СВО за день
Четыре тысячи зрителей стоя подпевали хитам SHAMAN на сольном концерте в Казани
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика