В Санкт-Петербурге вручили национальную оперную премию «Онегин»

Свидетелями уникального события стали петербуржцы. На сцене Мариинского театра сошлись лучшие голоса страны в борьбе за оперный «Оскар». Именно так негласно называют национальную премию «Онегин». Всего восемь номинаций и больше сотни заявок, что неудивительно. Именно эта награда для большинства региональных артистов станет путевкой на большую сцену. Среди зрителей был и корреспондент «Известий» Леонид Рыжиков.

Сопрано народной артистки России Хиблы Герзмавы. Ария Леоноры из оперы «Трубадур», заслуженный артист России Дмитрий Ульянов своим глубоким басом исполняет арию Кутузова из «Войны и мира». На сцене как любимые многими оперные певцы, так и артисты со всей России, чьи фамилии еще не на слуху. Но это пока. Их голоса уже услышали и оценили.

Национальную оперную премию «Онегин» вручают уже в седьмой раз и впервые сама церемония проходит в Мариинском театре. Для номинантов из регионов это тоже своего рода награда, которая дорогого стоит. Возможность под аплодисменты зала подняться на эту без преувеличения легендарную сцену.

Премию «Онегин» называют «оперным Оскаром». И не только потому, что лауреатам вручают похожие статуэтки. Такая награда — билет в большую театральную жизнь для артистов из региональных трупп.

«В них есть сила, у них есть поддержка наша. И сейчас на сегодняшний день очень важно иметь поддержку людей, театральных людей, коллег, которые очень заинтересованы в том, чтобы у нас в стране было все в порядке с культурой», — рассказала народная артистка РФ, президент национальной оперной премии «Онегин» Хибла Герзмава.

«Раскрываем артистов, которые выступают не только в Московских театрах, но и других — Екатеринбурге, Перми, из таких небольших театров. Это очень ценно, что этот конкурс раскрывает звезд региональных театров. Наших, российских звезд», — заметила заслуженная артистка РФ, член экспертного совета национальной оперной премии «Онегин» Вероника Джиоева.

Почетный гость церемонии — немецкая звезда оперы Надя Михаэль. Прима выступала на всех главных мировых площадках. Ла Скала, Метрополитен-опера, Большой и, конечно, Мариинский театры. В этот раз в Петербурге ей вручили специальный приз «От России с любовью». Слова благодарности — Валерию Гергиеву. Он, кстати, в этот вечер за дирижерским пультом.

«Я очень благодарна маэстро Гергиеву за то, что он меня привез сюда, в Мариинский театр. И еще я ему очень благодарна за его вклад в искусство, в музыку и за то, что он сумел привезти к нам в Европу такое огромное количество замечательных артистов из России», — поделилась Надя Михаэль.

Члены жюри получили больше ста заявок. И выбрать победителей всего в восьми номинациях, признаются, было непросто. Конкуренция слишком высокая. А значит, на оперном небосводе скоро зажгутся новые российские звезды.