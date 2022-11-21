Польза или вред? Почему нельзя долго мыться в горячей воде

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 24

Эксперт Федосова не советует долго принимать горячую ванну зимой

Польза или вред? Почему нельзя долго мыться в горячей воде

Фото: www.globallookpress.com / christopher gonta

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Страдает ли кожа из-за долгих ванных процедур? Все ответы точно есть у косметологов.

Холодная погода неблагоприятно воздействует на кожу и вызывает раздражения, поэтому особенно важно в это время заботиться о ее состоянии.

Основатель бренда косметики Анастасия Федосова в эксклюзивной беседе с Газета.ру рассказала, как правильно ухаживать за кожей в зимний период и чего лучше не делать.

От горячей ванны в холодный вечер придется отказаться, либо свести время такой процедуры до минимума. По словам эксперта, долгое пребывание в горячей воде нежелательно.

«В противном случае пострадает гидролипидный барьер кожи», — предупредила Федосова.

Она напомнила также о необходимости увлажнять кожу зимой питательным кремом или маслом, но делать это только после очищения.

«Для этого отлично подойдут гели для душа, а также скрабы для тебя», — посоветовала Анастасия.

Зимой не стоит забывать, в первую очередь, о креме для лица. Наносить его нужно вечером или днем перед выходом на улицу, а при сильных морозах пользоваться колд-кремом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечь лицо от последствий сильных морозов.

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