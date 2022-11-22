«Игра в плохого и хорошего полицейского»: зачем Япония решила помочь странам-союзникам РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 71

Эксперт Солонников: помощь Японии странам-союзникам РФ — попытка их задобрить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Wolf / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Стране восходящего солнца не позволено вести собственную политику, отличающуюся от заявленной США. Сейчас Японии нужно находиться в конфронтации с Россией.

Решение Японии выделить безвозмездную помощь странам, не поддержавшим антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, можно объяснить тем, что Токио желает больший ориентир союзников России направить на свою страну. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил директор института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Нужно сделать так, чтобы они больше ориентировались не на Россию и коалицию стран, которую Россия поддерживает. Предложить им альтернативное позиционирование. Это игра в плохого и хорошего полицейского, где плохой — это США, хороший — это Япония. Ну, или наоборот, политика кнута и пряника. США будут давить санкциями и угрожать, Япония будет давать деньги», — сказал Солонников.

При этом увеличение Японией поставок высокотехнологических товаров в Россию также не означает, что страна готова менять политику по отношению к РФ. Как отметил эксперт, бизнес никак не связан с политикой.

«Никуда из проамериканской политики Япония не денется. Будет послушно выполнять то, что будут говорить США. Сейчас нужно быть в конфронтации с РФ, они будут. Изменения товарооборота не показатель», — добавил он.

Да и слова бывших японских политиков, обвиняющих президента Украины Владимира Зеленского в страданиях своих граждан, не говорят, что Япония готова изменить политику в отношении России, заключил Солонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США восстанавливают утраченные сферы влияния в Азии.

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