Последний актер из «Унесенных ветром» скончался на 91-м году жизни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 35

Микки Кун провел свои последние дни в хосписе.

Последний актер из «Унесенных ветром» скончался на 91-м году жизни

Фото: vkontakte / club208745596

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Американский актер Микки Кун, снявшийся в фильме «Унесенные ветром» 1939 года, скончался в хосписе в штате Флорида. Об этом изданию Hollywood Reporter сообщила его жена Барбара. По ее словам, Микки до недавнего времени чувствовал себя отлично.

Микки Куну было 90 лет, и он был последним оставшимся в живых актером «Унесенных ветром». Двумя годами ранее на 105-м году жизни скончалась Оливия де Хэвилленд, которая исполнила в фильме роль Мелани.

Микки Куну было шесть лет, когда он снялся в «Унесенных ветром» в роли Бо Уилкса. Как пишет Hollywood Reporter, в интервью 2014 года актер вспоминал, как постоянно проваливал одну сцену.

«Моя фраза была: "Привет, дядя Ретт". Я продолжал говорить: "Привет, дядя Кларк“», — признался Кун.

Ему потребовалось несколько дублей, чтобы сказать свою фразу правильно.

Помимо «Унесенных ветром», Микки Куна можно увидеть в фильмах «Хуарес» (1939), «Дик Трейси» (1945) и «Странная любовь Марты Айверс» (1946).

Актерскую карьеру Кун завершил в конце 1950-х, но продолжал работать в авиакомпании. На пенсию вышел в 1995 году.

Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнилась актриса Оливия Де Хэвилленд, исполнившая роль Мелани в «Унесенных ветром».

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