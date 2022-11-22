В Кремле назвали неуместным сравнение Путина с Хрущевым

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Игорь Рязов
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Противостояние России и коллективного Запада сохранилось, однако период Карибского кризиса отличается от событий нашего времени, отметил Дмитрий Песков.

В Кремле назвали неуместным сравнение Путина с Хрущевым

Фото: Соболев Валентин / ТАСС

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Президента РФ Владимира Путина неуместно сравнивать с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в свете Карибского кризиса в 1962 году и отношениях России и Запада в 2022-м. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Как пишет «Российская газета», вопрос прозвучал в связи с предстоящими переговорами Владимира Путина и президента Кубы Мигель Диас-Канельем. Журналисты хотели выяснить, будут ли главы государств обсуждать Карибский кризис, и можно ли сравнивать тогдашнее и нынешнее противостояние России с Западом.

«Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что важно помнить о Карибском кризисе. С момента событий, когда человечество чуть не погибло в результате ядерной войны, прошло 60 лет.

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