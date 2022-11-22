Устинова впервые назвала тяжелый диагноз матери: это не лечится

Актриса откровенно рассказала, что режиссерский дебют родился из-за шокирующей проблемы в ее семье. С этим справится не каждый.

Светлана Устинова впервые откровенно рассказала о том, что ее мать страдает от болезни Альцгеймера. В минувшие выходные в кинотеатре «Октябрь» состоялся режиссерский дебют Устиновой «Время года зима». Как рассказала создательница картины в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, сценарий фильма появился на фоне личной, семейной истории.

По словам Устиновой, общение с мамой было отдаленным, и актриса не сразу поняла, что скрывается за странными поступками и словами. Как оказалось, в 56 лет маме актрисы поставили диагноз Альцгеймера. Светлана начала разбираться в симптомах, читать книги, записывать свои мысли. И появилось желание сделать из этих мыслей сценарий. Так и родился первый фильм.

«Дебют — это некое высказывание. Личная информация, которой хотелось бы поделиться. И фильм на эту тему случился не просто так, а потому что в моей семье произошла история с болезнью Альцгеймера. У меня есть опыт болезни мамы и этот опыт хотелось куда-то вылить, высказаться», — поделилась откровением Светлана Устинова.

Актриса (а теперь и режиссер) выразила надежду, что ее фильм поможет некоторым зрителям заметить симптомы заболевания у близких или просто наладить отношения с родителями.

«Мне захотелось поделиться своим опытом. Может, кому-то из зрителей поможет заметить симптомы, наладить диалог с близкими. Потому что самое страшное — это упущенные возможности», — сказала Устинова.

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