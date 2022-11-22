В ООН призвали расследовать жестокое убийство российских военнопленных

В ООН заявили, что они обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.

Расстрел российских военнопленных в Макеевке является военным преступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое должно быть тщательно расследовано, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — сообщил Хак.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в сети появилось новое видео расстрела пленных российских солдат. На кадрах неизвестные хладнокровно расправляются с лежащими на земле безоружными бойцами. Одному из них — еще живому — убийцы стреляют в голову.

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

МИД РФ потребовал от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Также в официальном заявлении говорится, что все виновные и причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание.

Совет по правам человека направил в международные организации видео с расстрелом российских военных. В ООН подтвердили, что получили эти материалы и приступили к их изучению.