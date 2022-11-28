Строительство спонсированного «Столото» корпуса в пансионате «Измалково» закончат к весне

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 42

Проект позволит сотням тяжелобольных детей проходить лечение рядом с природой и больше проводить времени с семьей.

Строительство спонсированного «Столото» корпуса в пансионате «Измалково» закончат к весне

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Строительство одного из корпусов в пансионате «Измалково» для подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь», профинансированное крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото», планируется завершить до начала весны 2023 года. Благодаря этому замечательному проекту более двух сотен детей в год смогут получить медицинскую помощь в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

Как отметила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, пансионат строится для детей, страдающих от онкогематологических заболеваний. Лечение может длиться годами и большую часть времени больные дети проводят вне стационара. Но на процедуры необходимо регулярно приходить. Иными словами, необходимо жить недалеко от больницы и не у всех медицинских учреждений есть возможность на постоянной основе размещать у себя таких детей и их родителей. Именно поэтому проект «Столото» и открытие корпуса в Измалково улучшит жизнь сотен тяжелобольных детей.

«Мы очень ждем завершения строительства и дальнейшего ввода корпуса в эксплуатацию. Пансионат „Измалково“ станет не просто местом для проживания детей и родителей во время лечения — возможность жить в условиях, приближенных к домашним, гулять на свежем воздухе и быть с семьей положительно скажется на психологическом состоянии пациентов, а значит, поможет им в борьбе с болезнью. Для „Столото“ очень важно помогать тем, кто действительно нуждается в поддержке», — рассказала директор по спонсорству Оксана Тубман.

«Столото» поддерживает фонд «Подари жизнь» семь лет — с октября 2015 года. Пожертвования и совместные проекты помогли многим детям, которым требовались лечение и поддержка. Кроме того, с 2018 года кнопка «Пожертвовать» работает в личном кабинете на официальном сайте stoloto.ru и в мобильном приложении «Столото». С помощью этой кнопки победители лотереи смогут поделиться своей удачей с теми, кому она так необходима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Столото» открыл Центр выплаты выигрышей в Екатеринбурге.

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