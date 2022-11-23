Лукашенко показал тайный знак Путину на саммите ОДКБ

В Сети обсуждают видео, на котором президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко показали друг другу кулаки.

Это произошло во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. В повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава РФ Владимир Путин пообещал отдельно затронуть тему с Украиной в своем выступлении на саммите. Также стало известно, что новым генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.