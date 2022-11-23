Путин пообещал рассказать о ситуации на Украине на саммите ОДКБ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 28

В повестке саммита ОДКБ — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы.

Путин пообещал рассказать о ситуации на Украине на саммите ОДКБ

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин пообещал отдельно затронуть тему с Украиной в своем выступлении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, об этом глава государства заявил на заседании в узком составе.

«Отдельная информация, уважаемые коллеги, будет мной вам представлена и по ситуации, связанной с событиями на Украине», — сказал российский лидер.

Саммит ОДКБ проходит в Ереване в среду. В повестке — ключевые направления взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что новым генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

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