Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине в ближайшие часы

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 110

Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Зеленский. Это нарушает правила процедуры.

Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине в ближайшие часы

Фото: www.globallookpress.com / Zuma\TASS; 5-tv.ru

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Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по теме Украины через несколько часов — оно должно начаться ровно в 00:00 по московскому времени 24 ноября.

Ожидается, что участие в заседании в онлайн-формате примет президент Украины Владимир Зеленский. В постпредстве РФ при ООН это назвали нарушением правил процедуры.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что запросом о срочном заседании Совбеза ООН «киевский режим сделал прекрасный подарок» западным чиновникам ко Дню благодарения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что методичные удары ВС РФ по военной и энергетической инфраструктуре Украины привели к проблемам с железнодорожным сообщением. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что проблемы на железной дороге приближают поражение ВСУ.

Российская армия наносит массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. За его организацией, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. К настоящему времени вся Украина столкнулась с серьезными проблемами с электроснабжением, а Крымский мост активно восстанавливают российские специалисты.

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