Украина остро нуждается в помощи для ремонта энергетического сектора
Politico: Украина предупредила Запад о проблемах с восстановлением энергии
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
Украинское руководство заявило, что стране нужен целый спектр запчастей для ремонта.
У Киева недостаточно компонентов, чтобы восстановить отопление и энергоснабжение. Об этом украинские власти предупредили западных союзников, пишет Politico. Незалежная просит помощи у Европы.
«Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут», — говорится в материале.
Как отмечают обозреватели, Киеву необходимы генераторы, трубы, пневмораспределители. Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Незалежной объявляется ежедневно, а иногда и по всей стране.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, начатой в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Конечная цель ВС РФ — уничтожение неонацистов и освобождение мирного населения от геноцида киевской власти, продолжавшегося в течение восьми лет.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Госдуме раскрыли цель провокации Киева.
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