Украина остро нуждается в помощи для ремонта энергетического сектора

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 81

Politico: Украина предупредила Запад о проблемах с восстановлением энергии

Украина остро нуждается в помощи для ремонта энергетического сектора

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинское руководство заявило, что стране нужен целый спектр запчастей для ремонта.

У Киева недостаточно компонентов, чтобы восстановить отопление и энергоснабжение. Об этом украинские власти предупредили западных союзников, пишет Politico. Незалежная просит помощи у Европы.

«Украинское правительство предупреждает западных союзников, что оно ожидает усиления российских атак на свою энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни и что у Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут», — говорится в материале.

Как отмечают обозреватели, Киеву необходимы генераторы, трубы, пневмораспределители. Российские войска начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Незалежной объявляется ежедневно, а иногда и по всей стране.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, начатой в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Конечная цель ВС РФ — уничтожение неонацистов и освобождение мирного населения от геноцида киевской власти, продолжавшегося в течение восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Госдуме раскрыли цель провокации Киева.

Тема:
Специальная военная операция России
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